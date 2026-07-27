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НовостиОбщество27 июля 2026 16:26

Искали пять дней: завершились поиски 18-летней девушки из Уфы

В Уфе завершились поиски пропавшей 21 июля 18-летней девушки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе завершились поиски 18-летней Нелли А. Об этом сообщил «БашРегионСпас».

Напомним, девушка с черными волосами и карими глазами пропала 21 июля. Ориентировки на нее стали распространять уже на следующий день. К поискам подключились волонтеры и полиция. Розыск молодой уфимки растянулся на пять дней.

Накануне вечером, 26 июля, в сообществе «БашРегионСпаса» появилась информация о том, что Нелли нашли: она жива и здорова. Где именно она пропадала и при каких обстоятельствах ее нашли, не уточняется.

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