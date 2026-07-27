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НовостиОбщество27 июля 2026 15:30

Минтранс Башикрии озвучил вместимость скорых пригородных поездов

Речь идет о рейсе между Уфой и Оренбургом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Минтранс РБ

Фото: Минтранс РБ

В Башкирии увеличили вместимость скорых пригородных поездов по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург. Об этом сообщили в Минтрансе республики со ссылкой на «Башкортостанскую пригородную пассажирскую компанию».

Современные электрички «Финист» в пятивагонном исполнении курсируют по пятницам, выходным и праздничным дням на маршруте Уфа – Оренбург – Уфа. Количество сидячих мест выросло с 228 до 409. Максимальная вместимость состава составляет 1263 человека, включая стоячие места.

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