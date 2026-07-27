Без мамы остались пятеро детей: суд арестовал женщину, которая в пьяном состоянии погубила сельчанку и сбежала

Кадр видео: прокуратура РБ

В Иглинском районе Башкирии до 26 сентября арестовали 37-летнюю женщину, которая устроила смертельное ДТП и сбежала с места происшествия. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Трагедия случилась 26 июля в 3:10 в селе Улу-Теляк. Обвиняемая в пьяном состоянии за рулем «Хендай Соната» совершила наезд на 39-летнюю женщину и скрылась. Пострадавшая от полученных травм скончалась. По нашим данным, у покойной остались пятеро детей.

Арест виновницы пьяного смертельного ДТП // 27.7

Вскоре после аварии машину виновницы ДТП с характерными повреждениями обнаружила полиция в соседнем селе. Водитель была задержана. Против нее завели уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом.

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