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НовостиПроисшествия27 июля 2026 14:09

Без мамы остались пятеро детей: суд арестовал женщину, которая в пьяном состоянии погубила сельчанку и сбежала

В Башкирии суд арестовал сбежавшую виновницу пьяного ДТП со смертельным исходом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Кадр видео: прокуратура РБ

Кадр видео: прокуратура РБ

В Иглинском районе Башкирии до 26 сентября арестовали 37-летнюю женщину, которая устроила смертельное ДТП и сбежала с места происшествия. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Трагедия случилась 26 июля в 3:10 в селе Улу-Теляк. Обвиняемая в пьяном состоянии за рулем «Хендай Соната» совершила наезд на 39-летнюю женщину и скрылась. Пострадавшая от полученных травм скончалась. По нашим данным, у покойной остались пятеро детей.

Арест виновницы пьяного смертельного ДТП // 27.7

Вскоре после аварии машину виновницы ДТП с характерными повреждениями обнаружила полиция в соседнем селе. Водитель была задержана. Против нее завели уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом.

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