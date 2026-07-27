Можно ли уйти с работы, когда очень жарко? Гострудинспекция разъяснила вопрос

На фоне 35-градусной жары, установившейся в Башкирии в последнюю неделю, Гострудинспекция республики разъяснила, имеют ли право работники в таких условиях требовать сокращения рабочего дня Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На фоне 35-градусной жары, установившейся в Башкирии в последнюю неделю, Гострудинспекция республики разъяснила, имеют ли право работники в таких условиях требовать сокращения рабочего дня.

- Если ранее продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы была установлена СанПиНом (при повышении температуры воздуха в рабочем помещении до 28,5°C рабочий день стоит сократить на час и так далее), то сейчас этого нет. Вместе с тем статья 212 ТК РФ возлагает на работодателя обязанность обеспечивать условия труда и безопасность. В том числе - оценивать риски и принимать меры (включая сокращение дня или простой), если температура создаёт реальную угрозу здоровью и жизни работников, - следует из слов замруководителя ведомства Оксаны Вансковой.

В этом случае ориентироваться можно на СанПиН 1.2.3685-21: там прописаны допустимые нормы температуры и влажности на рабочем месте. Эти показатели работодатель может закрепить в локальном акте, сделав их обязательными.

По статье 220 ТК РФ сотрудники вправе отказаться от работы, если есть угроза жизни и здоровью. Тогда руководство должно предложить им другой функционал в нормальных условиях. Если такой возможности нет, можно уйти домой, написав соответствующее заявление. При этом простой по вине работодателя оплачивается - не менее двух третей средней зарплаты. Следить за условиями труда - прямая обязанность компании, напомнили в Гострудинспекции.

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