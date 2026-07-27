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НовостиОбщество27 июля 2026 12:04

Замглавы Минпрома перечислил 14 муниципалитетов Башкирии с одной АЗС

В Агидели, Межгорье и 12 районах республики работает только по одной заправке
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В 14 территориях Башкирии автовладельцы могут заправиться только в одном месте.

В 14 территориях Башкирии автовладельцы могут заправиться только в одном месте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На брифинге 27 июля замминистра промышленности Башкирии Эдуард Мустафин сообщил, что в 14 муниципалитетах республики работает только по одной автозаправочной станции. Он рекомендовал водителям принимать это во внимание при планировании поездок.

Речь идет о городе Агидель, ЗАТО Межгорье, а также об Аскинском, Бакалинском, Балтачевском, Белокатайском, Благоварском, Ермекеевском, Зилаирском, Караидельском, Мишкинском, Миякинском, Стерлибашевском и Федоровском районах.

Ранее Мустафин уже отмечал, что обстановка с топливом в регионе остается непростой, но находится под контролем.

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