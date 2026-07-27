Замглавы Минпрома перечислил 14 муниципалитетов Башкирии с одной АЗС

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На брифинге 27 июля замминистра промышленности Башкирии Эдуард Мустафин сообщил, что в 14 муниципалитетах республики работает только по одной автозаправочной станции. Он рекомендовал водителям принимать это во внимание при планировании поездок.
Речь идет о городе Агидель, ЗАТО Межгорье, а также об Аскинском, Бакалинском, Балтачевском, Белокатайском, Благоварском, Ермекеевском, Зилаирском, Караидельском, Мишкинском, Миякинском, Стерлибашевском и Федоровском районах.
Ранее Мустафин уже отмечал, что обстановка с топливом в регионе остается непростой, но находится под контролем.
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