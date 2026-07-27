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НовостиОбщество27 июля 2026 17:03

Жара до +34 градусов и грозы ожидаются в Башкирии

Башкирию ждут жара, дожди и грозы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Грозы и сильный ветер придут в Башкирию вместе с жарой до +34 градусов.

Грозы и сильный ветер придут в Башкирию вместе с жарой до +34 градусов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода сохранится в Башкирии в ближайшие дни. Днем температура воздуха в республике будет подниматься до +34 градусов, при этом в отдельных районах прогнозируются дожди и грозы.

Во вторник, 28 июля, ночью существенных осадков в Башкирии не ожидается. Днем местами пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер будет южным и юго-восточным, умеренным, а в дневные часы в отдельных районах возможны порывы.

Температура воздуха ночью составит от +18 до +23 градусов. Днем столбики термометров покажут от +29 до +34 градусов.

В среду, 29 июля, характер погоды существенно не изменится. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью ветер будет слабым и переменных направлений, днем - умеренным юго-восточным. Во время гроз возможны сильные шквалистые порывы.

Ночью синоптики прогнозируют от +16 до +21 градуса, днем воздух вновь прогреется до +29...+34 градусов.

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