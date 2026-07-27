В Минздраве рассказали о маршруте «Поездов здоровья» по Башкирии

«Поезда здоровья» продолжат ездить по селам Башкирии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мобильные медицинские бригады продолжат выезжать в населенные пункты Башкирии. На этой неделе «Поезда здоровья» будут работать сразу в нескольких районах республики.

Как сообщили в Минздраве Башкирии, 27 и 28 июля специалисты принимают жителей села Бекешево Баймакского района. Также мобильные бригады работают в Белокатайском, Бижбулякском и Аскинском районах.

В Белокатайском районе 28 июля врачи приедут в село Майгаза. В Аскинском районе после приема в селе Кигазы специалисты 28 июля отправятся в деревню Усть-Табаска, 29 июля - в деревню Кунгак, 30 июля - в деревню Султанбеково, а 31 июля - в село Кашкино.

В Бижбулякском районе 27 июля медики работают в селе Аитово, 28 июля прием пройдет в селе Дусяново, 29 июля - в селе Сухоречка, 30 июля - в деревне Мурадымово, а 31 июля - в селе Менеуз-Москва.

С 29 июля «Поезда здоровья» также начнут работать в Кигинском и Зилаирском районах. В селе Юлдыбаево прием запланирован на 29 и 30 июля, а в Кашкарово - с 31 июля по 3 августа.

Также указано, что в Верхних Кигах осмотр запланирован на 29 августа, а в Еланлино врачи будут работать 30 и 31 июля.

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