В Уфе девятилетний ребенок на питбайке врезался в столб

Девятилетний ребенок не справился с питбайком и врезался в столб в Уфе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе девятилетний ребенок получил травмы во время поездки на питбайке. Школьник не справился с управлением и врезался в столб.

Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, авария произошла напротив дома №11 в Школьном переулке.

По предварительным данным, девятилетний водитель питбайка во время движения потерял управление транспортным средством, после чего произошло столкновение с препятствием.

В результате ДТП ребенок получил различные травмы. После аварии его доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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