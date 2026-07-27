В Башкирии больного туберкулезом мужчину принудительно отправили на лечение.

В Дюртюлях судебным приставам пришлось принудительно доставить в медицинское учреждение местного жителя с туберкулезом. Мужчина отказывался от госпитализации и пытался избежать встречи с сотрудниками.

Пациент не хотел проходить необходимое лечение в стационаре. Поскольку его заболевание могло представлять угрозу для окружающих, медицинская организация обратилась в суд с требованием о принудительной госпитализации.

Суд изучил материалы и удовлетворил иск, обязав мужчину пройти лечение в противотуберкулезном диспансере. Однако выполнять решение добровольно пациент не стал.

Во время визитов судебных приставов мужчина не открывал дверь, а в некоторых случаях покидал квартиру и скрывался в соседнем подъезде.

В итоге приставам удалось установить его местонахождение. Мужчину сопроводили в специализированное медицинское учреждение, где он должен пройти назначенный курс лечения.

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