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НовостиОбщество27 июля 2026 12:30

В Башкирии больного туберкулезом мужчину принудительно отправили на лечение

Житель Башкирии с туберкулезом прятался от приставов в соседнем подъезде
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии больного туберкулезом мужчину принудительно отправили на лечение.

В Башкирии больного туберкулезом мужчину принудительно отправили на лечение.

В Дюртюлях судебным приставам пришлось принудительно доставить в медицинское учреждение местного жителя с туберкулезом. Мужчина отказывался от госпитализации и пытался избежать встречи с сотрудниками.

Пациент не хотел проходить необходимое лечение в стационаре. Поскольку его заболевание могло представлять угрозу для окружающих, медицинская организация обратилась в суд с требованием о принудительной госпитализации.

Суд изучил материалы и удовлетворил иск, обязав мужчину пройти лечение в противотуберкулезном диспансере. Однако выполнять решение добровольно пациент не стал.

Во время визитов судебных приставов мужчина не открывал дверь, а в некоторых случаях покидал квартиру и скрывался в соседнем подъезде.

В итоге приставам удалось установить его местонахождение. Мужчину сопроводили в специализированное медицинское учреждение, где он должен пройти назначенный курс лечения.

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