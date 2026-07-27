В Уфе Changan врезался в пассажирский автобус возле остановки «Округ Галле»

Фото предоставлено очевидцем ДТП.

В Уфе днем 27 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля Changan и пассажирского автобуса. Авария случилась в районе остановки «Округ Галле». Об этом «КП-Уфа» рассказал очевидец происшествия, который в момент столкновения находился в автобусе.

По словам пассажира, автобус следовал по маршруту №51А. В какой-то момент водитель легкового автомобиля начал выполнять поворот, после чего произошло столкновение.

- Машина заворачивала и прямо в боковую часть автобуса влетела. Я в этот момент вообще в телефон смотрел, - рассказал очевидец «КП-Уфа».

На фотографиях с места происшествия видно красный Changan, который после аварии оказался на газоне. У автомобиля серьезно повреждена передняя часть, отсутствует одно из передних колес. Рядом с местом ДТП остановился пассажирский автобус.

По предварительным данным очевидца, среди пассажиров общественного транспорта пострадавших нет. Сам молодой человек также не получил травм. При этом, по его словам, помощь могла понадобиться женщине, находившейся в легковом автомобиле.

Официальной информации об обстоятельствах аварии, пострадавших и причинах ДТП на момент публикации не поступало. Кто именно нарушил правила дорожного движения, установят сотрудники Госавтоинспекции.

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