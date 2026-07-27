Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июля 2026 11:30

Лжеследователь убедил школьницу из Башкирии передать курьеру 800 тысяч рублей

Школьница из Башкирии отдала курьеру мошенников более 800 тысяч рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Старшеклассница из Башкирии вынесла из дома 800 тысяч рублей и отдала курьеру мошенников.

Старшеклассница из Башкирии вынесла из дома 800 тысяч рублей и отдала курьеру мошенников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дюртюлинском районе Башкирии старшеклассница передала более 800 тысяч рублей курьеру мошенников. Девушка действовала по указаниям неизвестных, которые выдавали себя за сотрудников различных организаций.

О случившемся в полицию сообщила 40-летняя жительница села Иванаево, работающая в детском лагере. Женщина обнаружила пропажу более 800 тысяч рублей, которые хранились дома.

Как предварительно установили полицейские, мошенники связались с несовершеннолетней дочерью женщины по телефону и через мессенджеры. Во время общения неизвестные поочередно представлялись сотрудниками службы доставки цветов, Минцифры и следователем.

Используя разные предлоги, злоумышленники убедили школьницу выполнять их требования. Сначала речь шла о получении посылки, затем аферисты стали утверждать, что родителям девушки якобы грозит уголовная ответственность. После этого они сообщили о необходимости проверить хранившиеся дома деньги.

В результате старшеклассница взяла более 800 тысяч рублей и передала их приехавшему курьеру. Встреча состоялась возле дома. Во время передачи наличных девушка назвала заранее полученное кодовое слово.

После обнаружения пропажи денег мать школьницы обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.