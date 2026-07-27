Лжеследователь убедил школьницу из Башкирии передать курьеру 800 тысяч рублей

Старшеклассница из Башкирии вынесла из дома 800 тысяч рублей и отдала курьеру мошенников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дюртюлинском районе Башкирии старшеклассница передала более 800 тысяч рублей курьеру мошенников. Девушка действовала по указаниям неизвестных, которые выдавали себя за сотрудников различных организаций.

О случившемся в полицию сообщила 40-летняя жительница села Иванаево, работающая в детском лагере. Женщина обнаружила пропажу более 800 тысяч рублей, которые хранились дома.

Как предварительно установили полицейские, мошенники связались с несовершеннолетней дочерью женщины по телефону и через мессенджеры. Во время общения неизвестные поочередно представлялись сотрудниками службы доставки цветов, Минцифры и следователем.

Используя разные предлоги, злоумышленники убедили школьницу выполнять их требования. Сначала речь шла о получении посылки, затем аферисты стали утверждать, что родителям девушки якобы грозит уголовная ответственность. После этого они сообщили о необходимости проверить хранившиеся дома деньги.

В результате старшеклассница взяла более 800 тысяч рублей и передала их приехавшему курьеру. Встреча состоялась возле дома. Во время передачи наличных девушка назвала заранее полученное кодовое слово.

После обнаружения пропажи денег мать школьницы обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.