Юпитер на несколько недель исчезнет с неба над Башкирией

Юпитер появится на утреннем небе над Башкирией в августе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

29 июля Юпитер пройдет соединение с Солнцем в созвездии Рака. Астрономическое событие произойдет в 15:06 по московскому времени. Об этом сообщили в Уфимском городском планетарии.

Во время соединения Юпитер окажется на расстоянии 28 угловых минут от Солнца. Из-за близости к светилу планета на несколько недель скроется в его лучах, поэтому наблюдать ее невооруженным глазом в этот период не получится.

Примерно через две недели Юпитер вновь станет доступен для наблюдений. Планета появится на утреннем небе незадолго до восхода Солнца. Искать ее можно будет низко над северо-восточным горизонтом. На фоне утренней зари Юпитер будет выглядеть как яркая звезда.

В последующие дни продолжительность видимости планеты будет увеличиваться. Юпитер начнет восходить раньше и постепенно подниматься выше над горизонтом.

Следующий важный период для наблюдения наступит 11 февраля 2027 года, когда произойдет противостояние Юпитера с Солнцем. В это время планета окажется на минимальном расстоянии от Земли, достигнет максимальной яркости и будет доступна для наблюдений в течение всей ночи.

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