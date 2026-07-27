В Башкирии передали в суд дело 37-летнего «криминального судьи»

Жителя Кумертау обвиняют в криминальном влиянии и стрельбе в кафе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Кумертау. Мужчине вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

По версии следствия, с октября 2016 года обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии и распространял свое криминальное влияние на территории Кумертау.

Следствие считает, что мужчина участвовал в разрешении конфликтов, возникавших в криминальной среде города, выступая в качестве «судьи». Кроме того, он якобы контролировал пополнение и учет общей материальной базы, а также распределял денежные средства между участниками криминального сообщества.

Еще один эпизод уголовного дела связан с происшествием в одном из кафе Кумертау в мае 2025 года. По версии следствия, обвиняемый выстрелил в голову одному из посетителей. В результате пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Мужчине предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ. После утверждения обвинительного заключения прокуратура направила материалы уголовного дела в Верховный суд Башкирии. Дело рассмотрят по существу.

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