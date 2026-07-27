Башкирия вошла в топ-5 регионов России по росту розничной торговли

В расчете на одного жителя Башкирии оборот розничной торговли достиг 188,2 тысячи рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия заняла четвертое место в России по темпам роста оборота розничной торговли за первые пять месяцев 2026 года. Такие данные приводятся в рейтинге РИА «Новости».

За январь-май оборот розничной торговли в республике увеличился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это более чем в два раза выше среднего показателя по России, где рост составил 5%.

В расчете на одного жителя Башкирии оборот розничной торговли за пять месяцев достиг 188,2 тысячи рублей. Доля республики в общероссийском объеме розницы составила 2,87%.

По темпам роста Башкирия уступила только Чукотскому автономному округу, где показатель увеличился на 18,8%, Ивановской области с ростом на 12,2% и Краснодарскому краю - на 11,5%. Пятерку лидеров замкнула Астраханская область, где оборот вырос на 10,6%.

Всего положительную динамику за январь-май зафиксировали в 84 регионах страны. Единственным субъектом, где оборот розничной торговли сократился, стал Ямало-Ненецкий автономный округ - снижение составило 2,9%.

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