Мост-терраса, кафе и музей появятся на площади Салавата Юлаева в Уфе

В Уфе разработают проект масштабного благоустройства площади Салавата Юлаева. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе планируют разработать проект благоустройства площади имени Салавата Юлаева и прилегающей территории. Начальная стоимость контракта составляет 10,85 млн рублей. Средства предусмотрены в городском бюджете.

Заказчиком выступает Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. Подрядчика планируют определить по итогам конкурса 18 августа. Завершить разработку проектно-сметной документации необходимо до 10 декабря 2026 года.

Проект охватит территорию площадью 8 гектаров. В нее входят памятник Салавату Юлаеву, являющийся объектом культурного наследия, и расположенная рядом парковая зона.

Согласно техническому заданию, на территории предусматривается большое количество объектов благоустройства. В частности, планируется мост-терраса протяженностью 120 метров, детские игровые и спортивная площадки, две входные группы, кафе на 50 посадочных мест, сцена, многофункциональная площадка и визит-центр.

Также в проект должны войти лестницы с навесами на промежуточных площадках, ведущие к набережной Белой, и смотровая площадка на террасе между площадью Ватан и набережной. Предусмотрены урны, мусорные баки, фонари, флагштоки, навигационные столбы, указатели и другие элементы.

Кроме того, на территории предполагается разместить 160 объектов визуальной информации. В их числе стенды, рекламные щиты и вывески, электронные табло и другие конструкции.

Само благоустройство предполагается провести в три этапа. Первый рассчитан на 2026 год и охватит 0,15 гектара. На этом этапе планируется реконструировать фонтан и проложить инженерные сети.

Второй этап намечен на 2027 год и станет наиболее масштабным - работы охватят 5,7 гектара. Планируется благоустроить центральную аллею, создать детскую игровую зону, площадку для мероприятий, место отдыха возле фонтана и музей под открытым небом. Также предусмотрено устройство лестницы к набережной.

На третьем этапе предполагается провести озеленение территории, установить малые архитектурные формы и обустроить смотровые площадки.

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