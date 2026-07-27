В Башкирии модернизировали электронную систему приема в школы и колледжи. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии изменили работу государственной информационной системы «Единая электронная образовательная среда РБ». Постановление об обновлении подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Изменения затронули подсистему «Комплектование», которая используется при распределении мест в образовательных учреждениях. Теперь с ее помощью планируется автоматизировать запись детей в школы Башкирии, а также комплектование профессиональных образовательных организаций.

Через систему родители и законные представители смогут подавать заявления о поступлении детей в школы и колледжи и следить за всеми этапами их рассмотрения. Кроме того, предусмотрены резервирование мест и учет льгот, установленных законодательством.

Обновленная подсистема также позволит прогнозировать количество свободных мест и уровень заполняемости школ и колледжей. Эти данные смогут использовать уполномоченные органы для контроля и планирования приема учащихся.

Еще одной функцией станет запись на обследование в психолого-медико-педагогической комиссии. В систему включили инструменты для работы с обращениями граждан, связанными с обучающимися, а также для профилактики травли и агрессивного преследования детей и подростков в образовательных учреждениях.

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