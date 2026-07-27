В Башкирии отменили беспилотную опасность

Аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск самолетов после снятия ограничений. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности. Также возобновлена работа аэропорта Уфы без ранее введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее на территории республики одновременно объявляли ракетную и беспилотную опасность. Сначала был отменен режим ракетной опасности, при этом предупреждение о беспилотной опасности продолжало действовать.

Позже стало известно и о снятии режима беспилотной опасности. Одновременно отменены временные ограничения, которые действовали в аэропорту Уфы на прием и отправление самолетов.

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