В Белорецке врачи спасли двух пациентов с ишемическим инсультом

Врачи Белорецкой больницы спасли двух человек с ишемическим инсультом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецкой центральной районной клинической больнице врачи спасли двух пациентов с ишемическим инсультом. Оба экстренных случая произошли в выходные дни. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пациентов оперативно доставили в больницу бригады скорой помощи. После обследования специалисты провели им тромбэкстракцию - операцию, во время которой из артерии головного мозга удаляют тромб, препятствующий нормальному кровоснабжению.

При ишемическом инсульте скорость оказания медицинской помощи имеет особое значение. Чем быстрее удается восстановить кровоток, тем больше возможностей уменьшить последствия заболевания.

По словам главы Минздрава Башкирии, в обоих случаях медики действовали оперативно - от сотрудников скорой помощи до специалистов, которые проводили хирургическое вмешательство. В результате пациентам удалось сохранить жизнь и свести последствия инсульта к минимуму.

Сейчас оба пациента чувствуют себя хорошо.

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