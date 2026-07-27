Виновницу ДТП с погибшими под Уфой отправили в колонию вместо условного срока

В Башкирии виновницу ДТП с двумя погибшими отправили в колонию вместо условного срока. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Башкирии изменил приговор жительнице республики, которую признали виновной в смертельной аварии под Уфой. Ранее женщине назначили условное наказание, однако прокуратура сочла его чрезмерно мягким и обжаловала решение.

Авария произошла в январе 2026 года на 32-м километре автодороги «Западный обход Уфы». Как установил суд, женщина находилась за рулем автомобиля «Тойота Витц». При завершении обгона она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Там иномарка столкнулась с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП водитель и пассажир отечественной машины получили травмы, от которых скончались на месте. Еще двум пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд первой инстанции признал автомобилистку виновной в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели двух человек и причинению тяжкого вреда здоровью. Женщине назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, ей на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Государственный обвинитель не согласился с таким наказанием и подал апелляционное представление. Прокуратура посчитала назначенный женщине условный срок чрезмерно мягким.

Верховный суд Башкирии согласился с позицией прокуратуры и изменил приговор. Четыре года лишения свободы виновница аварии должна будет отбывать в колонии-поселении.

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