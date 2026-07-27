За выходные на воде в Башкирии погибли 10 взрослых и ребенок

За выходные на водоемах Башкирии погибли 11 человек, среди них ребенок. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие выходные на водоемах Башкирии произошло 13 происшествий, в результате которых погибли 11 человек. Среди погибших оказался один ребенок. Еще двух человек удалось спасти, в том числе одного несовершеннолетнего.

Как сообщили в экстренных службах, происшествия зарегистрировали в Альшеевском, Стерлибашевском, Учалинском, Чишминском, Кармаскалинском, Благовещенском и Уфимском районах, а также в Нефтекамске.

Всего за выходные жертвами происшествий на воде стали 10 взрослых и один ребенок. Двух человек спасли. МЧС Башкирии отмечает, что, несмотря на профилактическую работу, жители продолжают выбирать для купания необорудованные места. Именно это остается одной из основных причин гибели людей на водоемах.

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