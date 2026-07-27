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НовостиОбщество27 июля 2026 7:00

В Уфе пропал 45-летний мужчина, который может потерять память

Волонтеры ищут пропавшего в Уфе 45-летнего Дмитрия Фризена
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе ищут мужчину, пропавшего 26 июля.

В Уфе ищут мужчину, пропавшего 26 июля.

В Уфе пропал 45-летний Дмитрий Фризен. О местонахождении мужчины ничего не известно с 26 июля. К поискам подключились добровольцы ДПСО «БаРС».

По данным поискового отряда, Дмитрий Фризен 1981 года рождения ушел в неизвестном направлении 26 июля 2026 года. Волонтеры отмечают, что пропавший может находиться в любом районе города. Также сообщается о возможной потере памяти.

Приметы: рост мужчины составляет около 185 сантиметров, телосложение худощавое. У него темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения Дмитрий Фризен был одет в темно-синие шорты, белую майку и серые кроссовки.

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