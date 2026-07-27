Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 6:30

В Башкирии с 2027 года изменятся правила выплаты компенсации за школьную форму

Многодетным семьям Башкирии по-новому компенсируют расходы на школьную форму
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Многодетные семьи Башкирии смогут получить деньги на школьную форму по новым правилам.

Многодетные семьи Башкирии смогут получить деньги на школьную форму по новым правилам.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 2027 года многодетные семьи Башкирии будут получать компенсацию за школьную форму по новым правилам. Порядок предоставления выплаты утвердило правительство республики. Изменения вступят в силу с 1 января.

Получить компенсацию смогут многодетные семьи, в которых воспитываются школьники с 1 по 11 класс. Одним из условий станет уровень дохода - среднедушевой доход семьи не должен превышать установленный в Башкирии прожиточный минимум на ребенка.

Выплату будут предоставлять один раз в два учебных года. Ее размер будет зависеть от фактических расходов семьи на приобретение школьной формы, однако сумма не сможет превышать максимальный размер компенсации, установленный правительством Башкирии. Если в многодетной семье школу посещают несколько детей, деньги можно будет получить на каждого ребенка.

Для оформления выплаты родителям необходимо подать заявление с 1 сентября по 30 ноября. Обратиться можно будет в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения или МФЦ. Предусмотрена и возможность подачи заявления в электронном виде через региональный портал госуслуг.

С 2027 года также будет действовать утвержденный порядок обеспечения первоклассников из многодетных малоимущих семей школьно-письменными принадлежностями. Получить набор смогут дети из семей, среднедушевой доход которых не превышает установленный прожиточный минимум.

В комплект войдут 22 позиции, среди них - тетради и обложки, дневник, пенал, принадлежности для рисования, ручки, карандаши, фломастеры, пластилин и краски. Кроме того, первоклассникам предоставят ранец и светоотражающий жилет.

Заявления на получение школьных наборов будут принимать с 1 мая по 31 июля. Выдать принадлежности семьям должны до начала учебного года - не позднее 1 сентября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.