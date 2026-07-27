В Башкирии с 2027 года изменятся правила выплаты компенсации за школьную форму

Многодетные семьи Башкирии смогут получить деньги на школьную форму по новым правилам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 2027 года многодетные семьи Башкирии будут получать компенсацию за школьную форму по новым правилам. Порядок предоставления выплаты утвердило правительство республики. Изменения вступят в силу с 1 января.

Получить компенсацию смогут многодетные семьи, в которых воспитываются школьники с 1 по 11 класс. Одним из условий станет уровень дохода - среднедушевой доход семьи не должен превышать установленный в Башкирии прожиточный минимум на ребенка.

Выплату будут предоставлять один раз в два учебных года. Ее размер будет зависеть от фактических расходов семьи на приобретение школьной формы, однако сумма не сможет превышать максимальный размер компенсации, установленный правительством Башкирии. Если в многодетной семье школу посещают несколько детей, деньги можно будет получить на каждого ребенка.

Для оформления выплаты родителям необходимо подать заявление с 1 сентября по 30 ноября. Обратиться можно будет в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения или МФЦ. Предусмотрена и возможность подачи заявления в электронном виде через региональный портал госуслуг.

С 2027 года также будет действовать утвержденный порядок обеспечения первоклассников из многодетных малоимущих семей школьно-письменными принадлежностями. Получить набор смогут дети из семей, среднедушевой доход которых не превышает установленный прожиточный минимум.

В комплект войдут 22 позиции, среди них - тетради и обложки, дневник, пенал, принадлежности для рисования, ручки, карандаши, фломастеры, пластилин и краски. Кроме того, первоклассникам предоставят ранец и светоотражающий жилет.

Заявления на получение школьных наборов будут принимать с 1 мая по 31 июля. Выдать принадлежности семьям должны до начала учебного года - не позднее 1 сентября.

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