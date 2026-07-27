Ракетную опасность отменили в Башкирии, беспилотная сохраняется

Режим "Ракетная опасность" снят. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии отменили режим ракетной опасности. При этом на территории республики продолжает действовать беспилотная опасность.

Ранее жителей региона предупредили одновременно о двух угрозах - беспилотной и ракетной. Позже стало известно об отмене ракетной опасности.

Несмотря на это, режим беспилотной опасности пока остается в силе. Жителям Башкирии рекомендуют следить за официальными сообщениями и соблюдать меры безопасности до отмены предупреждения.

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