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НовостиПроисшествия27 июля 2026 4:42

В Башкирии объявили беспилотную и ракетную опасность

На всей территории Башкирии ввели режимы беспилотной и ракетной опасности
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии экстренно объявили беспилотную и ракетную опасность.

В Башкирии экстренно объявили беспилотную и ракетную опасность.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На территории Башкирии объявили режимы беспилотной и ракетной опасности. Соответствующее предупреждение распространили экстренные службы.

Жителям республики рекомендовали сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и выполнять указания экстренных служб. При нахождении в здании следует отойти от окон и по возможности укрыться в помещении без остекления.

Если предупреждение застало на улице, необходимо пройти в ближайшее капитальное здание или другое безопасное укрытие.

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