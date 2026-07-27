В Башкирии объявили беспилотную и ракетную опасность

В Башкирии экстренно объявили беспилотную и ракетную опасность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На территории Башкирии объявили режимы беспилотной и ракетной опасности. Соответствующее предупреждение распространили экстренные службы.

Жителям республики рекомендовали сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и выполнять указания экстренных служб. При нахождении в здании следует отойти от окон и по возможности укрыться в помещении без остекления.

Если предупреждение застало на улице, необходимо пройти в ближайшее капитальное здание или другое безопасное укрытие.

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