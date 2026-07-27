В Башкирии распродают арестованные машины должников от 250 тысяч рублей

В Башкирии выставили на торги 11 арестованных автомобилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на торги выставили 11 автомобилей, арестованных у должников. В списке есть отечественные машины, иномарки и грузовой транспорт. Начальная стоимость лотов варьируется от 250 тысяч до более чем 4 млн рублей.

Самым дешевым автомобилем оказалась Skoda Octavia 2008 года выпуска. Начальная цена машины составляет 250 665 рублей. Chevrolet Niva 2014 года оценили в 332 010 рублей, а грузовой фургон Iveco Fiat 65-9 1990 года - в 427 720 рублей.

Также участникам торгов предложат Lada Vesta 2020 года за 433 500 рублей и Lada Granta 2021 года за 454 665 рублей. Начальная стоимость Renault Duster 2015 года составляет 595 340 рублей.

Дороже обойдутся Skoda Rapid 2016 года, которую оценили в 706 180 рублей, и Peugeot 2008 того же года выпуска с начальной стоимостью 713 150 рублей. За Mercedes Benz GLK220 2012 года на старте торгов просят 1 059 440 рублей.

В перечень попал и грузопассажирский фургон ГАЗель Next 2022 года выпуска. Его начальная стоимость составляет 2 363 841,5 рубля.

Самым дорогим лотом стал Toyota Land Cruiser 150 2021 года выпуска. Начальная цена внедорожника превышает 4 млн рублей и составляет 4 024 155 рублей.

Торги организовало территориальное управление Росимущества. Аукцион проведут в электронном формате на площадке «Сбербанк-АСТ». Подать заявку на участие можно до 15 августа 2026 года.

Все выставленные на продажу транспортные средства находятся под арестом. Большинство автомобилей также являются предметом залога. Машины находятся в разных муниципалитетах Башкирии, в том числе в Уфе, Бирске и Стерлитамаке, а также Чишминском, Иглинском, Мелеузовском, Аургазинском и Уфимском районах.

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