В Уфе назвали вакансии с зарплатой до 230 тысяч рублей

Власти Уфы назвали вакансии с самыми высокими зарплатами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе работодатели предлагают специалистам зарплаты до 230 тысяч рублей в месяц. Список наиболее высокооплачиваемых вакансий представили в администрации башкирской столицы.

Самую высокую зарплату предлагают механику по гидравлическому разрыву пластов. Работодатель готов платить такому специалисту до 230 тысяч рублей ежемесячно.

Арматурщику предлагают от 140 до 160 тысяч рублей в месяц. В числе наиболее высокооплачиваемых также оказались вакансии врача-невролога и агронома высшей квалификации. На этих должностях зарплата может достигать 105 тысяч рублей.

Монтажнику металлоконструкций и железобетонных конструкций работодатели предлагают от 100 до 130 тысяч рублей в месяц. Еще одна вакансия с шестизначной зарплатой - инженер станции геолого-технологических исследований. Специалист может рассчитывать на 100 тысяч рублей ежемесячно.

Всего на рынке труда Уфы сейчас представлено около 10,6 тысячи вакантных рабочих мест.

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