В Башкирии число случаев энтеровирусной инфекции выросло в 2,7 раза

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией в Башкирии выросла почти втрое Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии по итогам 2025 года зарегистрировали 134 случая энтеровирусной инфекции. Это в 2,7 раза больше показателя 2024 года, когда заболевание выявили у 48 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости в республике составил 3,3 случая на 100 тысяч жителей. Основная часть заболевших - дети, на которых пришлось 96,2% всех зарегистрированных случаев. Доля взрослых составила 3,8%.

Наиболее распространенным проявлением инфекции стала экзантема полости рта и конечностей - ее диагностировали более чем в половине случаев. Также специалисты выявляли герпангину, острые кишечные инфекции, ОРВИ и комбинированные формы заболевания.

Лабораторные исследования подтвердили циркуляцию энтеровирусов семи серотипов. Чаще всего у пациентов обнаруживали Коксаки А6, Коксаки А16 и Коксаки А10.

Случаи заболевания в течение года зарегистрировали в 16 муниципалитетах Башкирии. Самый высокий показатель отмечен в Альшеевском районе - 33,77 случая на 100 тысяч населения. Далее следуют Краснокамский район с показателем 23,69 и Куюргазинский - 14,47. Среди городов наиболее высокие показатели зафиксированы в Кумертау - 14,72, Агидели - 14,57 и Нефтекамске - 11,07 случая на 100 тысяч жителей.

В Уфе за 2025 год выявили 57 заболевших. Показатель составил 4,8 случая на 100 тысяч населения.

Кроме того, специалисты зарегистрировали один групповой очаг инфекции в детском образовательном учреждении Кумертау. Заболели шесть детей, инфекция распространялась контактно-бытовым путем. Исследования выявили у заболевших энтеровирус Коксаки А16.

По данным Роспотребнадзора, сезонный рост заболеваемости в последние годы наблюдается с июля по ноябрь. Наибольшее количество случаев обычно приходится на август, сентябрь и октябрь.

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