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НовостиОбщество27 июля 2026 4:01

Аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять самолеты

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе временно ограничили работу аэропорта.

В Уфе временно ограничили работу аэропорта.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

При этом на момент появления информации об ограничениях сообщений от ведомств о введении режима беспилотной опасности не поступало.

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