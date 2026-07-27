Аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять самолеты

В Уфе временно ограничили работу аэропорта. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

При этом на момент появления информации об ограничениях сообщений от ведомств о введении режима беспилотной опасности не поступало.

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