Аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять самолеты

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
При этом на момент появления информации об ограничениях сообщений от ведомств о введении режима беспилотной опасности не поступало.
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