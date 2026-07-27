Жителей Башкирии ждет жара до +38 в начале новой недели

Новая рабочая неделя в Башкирии начнется с жаркой погоды: метеорологи предупреждают о вероятности экстремальной жары до +38 градусов. По данным специалистов, ночью 27 июля прогнозируется +17, +22°С. А вот в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +31, +36°С. В ближайшие двое суток осадков в республике не ожидается.

В ближайшие дни характер погоды в регионе не изменится. Ветер южного и юго-восточного направления и средняя температура в светлое время суток выше +30°С. В этой связи МЧС по Башкирии предупреждают жителей республике о необходимости соблюдать простые правила безопасности во время отдыха на воде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.