Хабиров поздравил моряков из Башкирии с Днем ВМФ

На фото: подводная лодка «Уфа» при спуске на воду. Фото: пресс-служба главы РБ

26 июля Военно-морскому флоту России исполнилось 330 лет. С праздником всех уроженцев Башкирии, служивших на военных судах, поздравил в своих соцсетях глава региона Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что несмотря на удаленность от морей, в нашей республике родились и выросли выдающиеся офицеры ВМФ России. 36 уроженцев Башкирии дослужились до звания адмирала, а всего в регионе проживают 40 тысяч ветеранов военно-морского флота.

- Среди известных земляков – Герой России, капитан первого ранга Константин Сурков из Уфы и вице адмирал Игорь Мухаметшин из Нефтекамска. Достойно несёт службу экипаж подводной лодки «Уфа», которая несколько лет назад после спуска на воду стала частью ВМФ России, - написал Хабиров в соцсетях

Глава Башкирии поздравил матросов и офицеров флота с праздником и поблагодарил их за службу.

- Огромная благодарность всем, кто служил и служит на флоте, за мужество, дисциплину и верность долгу. С праздником, моряки! – написал Хабиров.

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