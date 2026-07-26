В Башкирии сапбордист спас тонущего 14-летнего подростка

Фото: МЧС по РБ

В Нефтекамске на реке Буй едва утонул 14-летний подросток. На счастье подростка, мимо проплывал мужчина на сапборде и помог ему.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на берег реки отдохнуть у води пришли дедушка и трое его внуков. Пока пенсионер был на берегу с одним из них, двое подростков 14 и 15 лет пошли купаться. В какой-то момент младший начал махать руками и тонуть. Проплывавший мимо на сапборде мужчина вытащил мальчика из воды и доставил на берег. Он наглотался воды и его доставили в реанимацию в больнице Нефтекамска.

По данным экстренного ведомства, место, где подросток едва не утонул, не было оборудовано для купания, там установлен запрещающий аншлаг.

- Ребенок остался без присмотра. Только благодаря счастливой случайности и оказавшемуся неподалёку сапбордисту трагедии не произошло, - прокомментировали в МЧС по Башкирии.

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