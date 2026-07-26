Матрас унесло ветром: в Башкирии на озере спасли четверых отдыхающих

Фото: ГК РБ по ЧС

Сегодня, 26 июля, спасатели госкомитета Башкирии по ЧС оказали помощь четверым отдыхающим на озере Кандрыкуль. Они плавали на надувном матрасе и из-за сильного ветра их унесло далеко от берега. К счастью, их заметили спасатели на лодке, которые патрулировали акваторию озера.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, спасатели подплыли к отдыхающим и эвакуировали их на берег. Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС предупреждают любителей отдыха на воде, что надувные матрасы и круги не предназначены для заплывов на глубину.

- Ветер и течение могут мгновенно унести вас далеко от берега. Будьте внимательны и не рискуйте своей безопасностью, - отметили в ведомстве.

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