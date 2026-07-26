В селе Башкирии сняли карантин по бешенству домашних животных

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Недавно на официальном портале правовой информации Башкирии был опубликован указ главы региона об отмене карантина по бешенству в селе Иглино. Ранее на территории личного хозяйства на улице Ореховая был ограничен ввоз и вывоз любых домашних животных из-за угрозы распространения опасной болезни.

Карантин по бешенству действовал на территории конкретного участка в селе Иглино с 14 мая по 14 июля. Теперь же карантинные меры сняты.

Напомним, карантин по бешенству обычно вводят на ограниченной территории и только после обнаружения либо заболевших животных, либо если заметят там потенциальных переносчиков. Обычно источником бешенства выступают лисы.

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