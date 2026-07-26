Нашли в другом районе: уфимец помог отыскать талисман пожарной части кота Рыжика

Фото: МЧС по РБ

Сотрудники пожарной части №8 в Уфе поделились хорошей новостью: пропавший неделю назад кот Рыжик нашелся! Благодаря помощи неравнодушных горожан пушистый талисман части вернулся на место службы.

Как рассказали «КП-Уфа» в МЧС по Башкирии, благодаря распространению новости о пропаже усатого пожарного, котика узнал один из жильцов дома на улице Карла Маркса. Он вышел на связь с пожарными, прислал фото животного и сразу же стало понятно, что это именно Рыжик.

- Наши пожарные оперативно выехали по указанному адресу. Встреча была трогательной до мурашек. Сейчас Рыжий уже в родной части: сыт, напоён и с важным видом сидит на руках у своих «коллег», - сообщили в МЧС по Башкирии.

Фото: МЧС по РБ

Напомним, котик рыже-белого окраса сам пришел на территорию пожарной части в октябре прошлого года. Животное так полюбилось сотрудникам пожарной охраны, что они его приютили и назначили своим талисманом.

- Спасибо каждому, кто репостил, переживал и искал Рыжика. Отдельная благодарность жителю Уфы, который не поленился остановить внимание на коте и сделать звонок, - поблагодарили неравнодушных в пожарной части №8.

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