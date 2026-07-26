В Уфе за сутки спасли 31 тонущего человека и поставили рекорд

Фото: УГЗ Уфы

За прошедшие сутки в Уфе спасатели Управления гражданской защиты населения помогли 31 попавшему в беду на воде человеку. Это своеобразный рекорд по количеству спасенных и антирекорд по происшествиям на воде. Как отметили в пресс-службе УГЗ, спасатели работают на пределе человеческих возможностей.

Всего из 31 спасенного за сутки утопавшего, 28 человек попали в беду на пляже «Солнечный» на реке Белая. Тот самый, что напротив Монумента дружбы.

- Почему это происходит? Ответ страшен своей простотой: алкоголь, безнадзорные дети, купание в запрещенных местах и глупое лихачество, - отметили в Управлении гражданской защиты населения Уфы.

Сегодня, 26 июля, аномально жаркая погода сохраняется. Спасатели Уфы просят жителей и гостей города быть внимательными и осторожными во время отдыха у воды.

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