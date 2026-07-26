Жительница Башкирии за рулем легковушки сбила пешехода и скрылась

Фото: ГАИ по РБ

В Иглинском районе Башкирии рано утром 26 июля под колесами автомобиля погибла 38-летняя женщина. ДТП произошло в селе Улу-Теляк.

По данным ГАИ по Башкирии, после наезда на пешехода водитель скрылся. Сотрудники дорожной полиции нашли сначала автомобиль с характерными повреждениями, а затем и его хозяйку. Как выяснилось, 37-летняя жительница соседнего села за рулем «Хендай Соната» сбила девушку и попыталась скрыться. После освидетельствования было установлено, что она находится в состоянии опьянения.

Как уточнили в ГАИ по Башкирии, сейчас с задержанной женщиной проводят следственные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения подозреваемой.

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