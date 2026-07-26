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НовостиПроисшествия26 июля 2026 9:53

Под Уфой из озера Ольховое достали тело утонувшего 19-летнего парня

В Уфимском районе в озере утонул 19-летний местный житель
Павел КРАЙНОВ
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

Утром 26 июля водолазы обнаружили тело 19-летнего жителя Уфимского района, утонувшего накануне в озере Ольховое. Как уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии, парня нашли в 25 метрах от берега, на глубине около трех метров.

Трагический случай на воде произошел, когда молодой человек плавал на надувном матрасе с друзьями и внезапно решил добраться до берега вплавь. Через некоторое время он пропал из виду, и друзья обратились за помощью к спасателю на ближайшем оборудованном пляже. Известно, сама компания молодых людей отдыхала в зоне, не предназначенной для купания.

Вчера поиски не увенчались успехом и утром на место выехали водолазы из госкомитета Башкирии по ЧС. Они нашли тело утонувшего молодого человека и доставили его на берег.

- В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, - прокомментировали в МЧС по Башкирии.

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