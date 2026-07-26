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НовостиОбщество26 июля 2026 8:20

Местами сильная жара: жителей Башкирии предупреждают о повышении температуры до +38

Жителей Башкирии предупреждают о сильной жаре до +38 градусов
Павел КРАЙНОВ

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о сильной жаре до +38 градусов.

В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер будет юго-восточный 3-8 метров в секунду. Средняя температура в светлое время суток будет достигать +31, +36°С. Утром на отдельных участках дорог ожидается туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

В Уфе в ближайшие сутки также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +20, +22°С, днем +34, +36°С.

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