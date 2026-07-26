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НовостиАвто26 июля 2026 7:43

В Башкирии за сутки на дорогах задержали 56 нетрезвых водителей

На дорогах Башкирии задержали 56 пьяных водителей
Павел КРАЙНОВ

По данным ГАИ по Башкирии, за прошедшие сутки на дорогах республики задержали 56 нетрезвых водителей. Всего же за минувшую субботу сотрудники дорожной полиции выявили более 1100 нарушений ПДД. Среди них установлено 26 фактов нарушений перевозки детей без специальных кресел. Кроме того, были задержаны 7 водителей, управлявших транспортом будучи лишенными прав.

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своих соцсетях подчеркнул, что сплошные проверки на дорогах для выявления нетрезвых водителей, проводятся каждые выходные. Ранее он уже писал, что в воскресенье, 26 июля, для тотальных проверок водителей на трассах республики выставлены посты ДПС.

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