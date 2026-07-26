В Башкирии проходят тотальные проверки водителей на дорогах

Фото: ГАИ РБ

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своих соцсетях сообщил, что 26 июля на дорогах республики будут проводиться сплошные проверки водителей. Экипажи ДПС будут дежурить на крупнейших магистралях и будут выявлять тех, кто сел за руль в состоянии опьянения.

Посты ДПС выставят на 1467-м километре трассы М5 «Урал», на трассе Р-240 на подъезде к трассе М12 (6-й и 101-й километры), на 103-м км трассы Уфа-Янаул и на 198-м км трассы Уфа-Оренбург.

- Тотальные проверки направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, - прокомментировали ГАИ по Башкирии.

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