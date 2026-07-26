Из городского пруда башкирского Благовещенска достали утонувшую 13-летнеюю девочку

Фото: МЧС по РБ

В башкирском Благовещенске из пруда Потеха сегодня, 26 июля, извлекли тело утонувшей 13-летней девочки. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, накануне девочка пришла на пруд вместе с отцом и двумя братьями. В какой-то момент она пропала из поля зрения взрослых, когда находилась в воде. Сейчас обстоятельства гибели ребенка расследуют правоохранительные органы.

Известно, что место, где произошла трагедия, было не оборудовано для купания и там стоял запрещающий аншлаг.

Еще одна трагедия на воде произошла вчера на Воздвиженском водохранилище – во время купания утонул 69-летний местный житель. В МЧС по Башкирии уточнили, что и это место было не оборудовано для купания. Пожилой мужчина утонул прямо на глаза у очевидцев.

- Призываем выбирать для отдыха оборудованные места для купания, где дежурят спасатели и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не оставлять без присмотра детей. Один миг, и уже ничего не вернуть, - подчеркнули в МЧС по Башкирии.

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