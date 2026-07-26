Житель Башкирии неудачно нырнул в озеро и утонул

Фото: госкомитет РБ по ЧС

За прошедшие сутки в Башкирии спасатели зафиксировали целый ряд происшествий на воде. По данным госкомитета республики по ЧС, вторые сутки водолазы ведомства ищут тело утонувшего в Дюртюлинском районе подростка. А в Учалинском районе на озере утонул мужчина – он неудачно нырнул, получил травму и не смог выплыть.

Вчера, 25 июля, в Благовещенске очевидцы спасли тонувшего в реке Белая мужчину. А вечером в том же городе на городском пруду утонула 14-летняя девочка.

- В Архангельском районе очевидцы спасли мужчину, которого унесло течением, а в Альшеевском районе и Сибае, к сожалению, людей спасти не удалось, - написал в своих соцсетях руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Спасатели просят жителей Башкирии быть более внимательными и не оставлять детей одних около водоемов и не нырять в незнакомых местах. И тем более, не следует заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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