Минтранс Башкирии назвал срок завершения ремонта на трассе Янаул-Верхние Татышлы

Фото: Минтранс РБ

В Янаульском районе Башкирии продолжается ремонт дороги Янаул – Верхние Татышлы. Ход работ 24 июля проверили члены Общественного совета при Минтрансе республики, сообщили в ведомстве.

Дорогу обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На двух участках общей протяжённостью 10,6 километра подрядчик укладывает асфальтобетонное покрытие. Ранее специалисты укрепили основание и сделали верхний слой. После завершения работ дорожники укрепят обочины и нанесут разметку. Ремонт планируют завершить до конца 2026 года.

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