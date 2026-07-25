В промышленной зоне Башкирии построят новые предприятия

Фото: Корпорация развития Башкирии

Стало известно, какие еще предприятия появятся в особой экономической зоне «Алга» в Башкирии. Как со ссылкой на Минэкономразвития республики сообщил UfaTime.ru, в июне на одной из площадок началось строительство завода по выпуску автоклавного газобетона и сухих строительных смесей. В ближайшее время ещё несколько компаний, получивших статус резидентов с начала 2026 года, запустят производства химической и строительной направленности.

Сейчас в ОЭЗ работают предприятия в сфере нефтехимии, лёгкой промышленности, производства упаковочных материалов и машиностроения. Напомним, что «Алга» расположена на территории Ишимбайского, Стерлитамакского и Уфимского районов. Она состоит из пяти площадок общей площадью более 700 гектаров.

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