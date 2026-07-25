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НовостиПроисшествия25 июля 2026 11:25

Мужчина и две девушки чуть не убились на сапборде: их вовремя змаетили спасатели

В Уфе с сапборда спасли троих человек, которых несло течением на опоры моста
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: УГЗ

Фото: УГЗ

В Уфе на реке Белой спасатели предотвратили трагедию. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Мужчина и две девушки плыли на одном сапборде по судовому ходу. В какой-то момент они потеряли весло, и течение понесло их прямо на опоры моста. Спасатели, находившиеся рядом, оперативно вытащили всех троих из воды и доставили на берег.

В медицинской помощи пострадавшие не нуждались. По предварительной информации, компания находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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