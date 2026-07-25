19-летний парень был на волоске от смерти, но выжил. Его спасли друзья

Рядом с башкирским городом Благовещенском из реки Белой спасли 19-летнего парня. Об этом сообщили в МЧС республики.

Как рассказали в ведомстве, 25 июля молодой человек купался в необорудованном месте. Он отплыл от берега и начал тонуть. К счастью, на помощь ему пришли друзья. Они вытащили его на берег и вызвали скорую помощь. Сейчас парень находится в больнице.

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