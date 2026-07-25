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НовостиПроисшествия25 июля 2026 16:02

Нашли тело: на следующий день после трагедии спасатели завершили поиски утонувшего мужчины

В Башкирии из воды достали тело 57-летнего мужчины
Владислав КАЗАНЦЕВ
Тело обнаружили в пяти метрах от берега на глубине шести метров

Тело обнаружили в пяти метрах от берега на глубине шести метров

В Кармаскалинском районе Башкирии спасатели извлекли из реки Кирзюн тело 57-летнего мужчины. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предварительным данным, накануне вечером двое мужчин распивали спиртные напитки на берегу. В какой-то момент один из них решил искупаться и зашёл в воду. Больше его живым никто не видел.

Тело обнаружили в пяти метрах от берега на глубине шести метров. Место для купания не оборудовано, аншлаги установлены. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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