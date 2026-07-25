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НовостиОбщество25 июля 2026 16:47

Ушли на рыбалку и пропали: завершились поиски троих детей

Трое детей пошли на рыбалку и пропали в Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Янаульском районе трое детей отправились на рыбалку, и взрослые не могли их найти

В Янаульском районе трое детей отправились на рыбалку, и взрослые не могли их найти

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило несколько сообщений о пропавших людях. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

В Белорецком районе мужчина ушёл в лес и потерялся. В Янаульском районе трое детей отправились на рыбалку, и взрослые не могли их найти. В Нефтекамске двое человек уплыли на моторной лодке и перестали выходить на связь.

К счастью, все истории завершились благополучно - потерявшиеся нашлись сами и в медицинской помощи не нуждались.

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