Ушли на рыбалку и пропали: завершились поиски троих детей

В Янаульском районе трое детей отправились на рыбалку, и взрослые не могли их найти Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило несколько сообщений о пропавших людях. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

В Белорецком районе мужчина ушёл в лес и потерялся. В Янаульском районе трое детей отправились на рыбалку, и взрослые не могли их найти. В Нефтекамске двое человек уплыли на моторной лодке и перестали выходить на связь.

К счастью, все истории завершились благополучно - потерявшиеся нашлись сами и в медицинской помощи не нуждались.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.