Экстремальная жара накроет Башкирию

В Башкирии ожидается сильная жара Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, в Башкирии ожидается сильная жара. По прогнозу Башгидрометцентра, днём столбики термометров поднимутся до +31…+36 градусов, местами – и до +38. Осадков не предвидится.

Ветер в регионе будет юго-восточный и восточный, ночью 2-7 метров в секунду, днём – 6–11. Ночью температура воздуха составит +16…+21 градус. На отдельных участках дорог в темное время суток и в утренних сумерках возможен туман с видимостью 500–1000 метров.

В Уфе будет переменная облачность, без осадков. Ночью +18…+20, днём +34…+36 градусов. Ветер такой же, как по республике.

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