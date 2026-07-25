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НовостиПроисшествия25 июля 2026 9:46

Собака накинулась на 15-летнего подростка: владельцу пса обошлось это в 30 тысяч рублей

Хозяин собаки заплатит 30 тысяч рублей за укус подростка в Уфе
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе прокуратура добилась компенсации морального вреда для 15-летнего мальчика, которого в укусила собака

В Уфе прокуратура добилась компенсации морального вреда для 15-летнего мальчика, которого в укусила собака

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура Дёмского района добилась компенсации морального вреда для 15-летнего мальчика, которого в апреле 2026 года укусила собака. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошёл на улице в садоводческом товариществе. Животное находилось без присмотра хозяина, напало на подростка и причинило ему телесные повреждения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с владельца собаки компенсацию морального вреда. Суд признал иск обоснованным и обязал ответчика выплатить 30 тысяч рублей.

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